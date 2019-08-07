Ліга Сміху розігрує "Кубок Президента України"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Проекті “Ліга Сміху” 13 грудня поточного року розіграють Кубок Президента України. Повідомлення про відповідний захід з’явилось у соцмережі Facebook, передає УНН.
“Започатковуємо нову традицію — в кінці року розіграємо Кубок Президента України. Буде багато гумору, сміху і жартів. І примітно те, що відбуватиметься усе це дійство на головній сцені нашої країни — в Палаці „Україна“ 13 грудня”, — повідомляють організатори заходу.
На сайті компанії “Квартал-концерт” вже можна придбати квитки на захід вартістю від 150 до 3000 грн. Третина місць у залі вже недоступна.
Як повідомляв УНН, раніше керівник Офісу Президента України Андрій Богдан жартома назвав ведучого “Ліги сміху” Євгена Кошового новим прем’єр-міністром України.