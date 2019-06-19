Студия "Квартал 95" запускает конкурс пародистов Владимира Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии, ныне действующего Президента Украины Владимира Зеленского. Конкурс объявлен на официальном сайте студии, передает УНН.
"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала "и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе может каждый, главное - продемонстрировать хриплый голос.
"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: [email protected]", - добавляется в сообщении.
Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала". Требования к конкурсному видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.
Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский до второй тур выборов участвовал в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации он также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поздравить зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.