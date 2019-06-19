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Студія "Квартал 95" запускає конкурс пародистів Володимира Зеленського

Київ • УНН

 • 14493 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Студія "Квартал 95" оголосила конкурс на кращого актора, який буде пародіювати засновника студії, нині чинного Президента України Володимира Зеленського. Конкурс оголошений на офіційному сайті студії, передає УНН.

Студія "Квартал 95" запускає конкурс пародистів Володимира Зеленського

"Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль президента України", - йдеться в повідомленні.

Взяти участь в конкурсі може кожен, головне - продемонструвати хрипкий голос.

"Якщо ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, так що вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації президента, надсилайте своє відео за адресою: [email protected]", - додається в повідомленні.

Кращого "Зеленського" очікує поява на концерті-зйомці "Вечірнього Кварталу". Вимоги до конкурсного відео: хронометраж 1-3 хвилини, горизонтальна зйомка, чітка картинка і звук.

Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський до другого туру виборів брав участь у концертах власної студії "Квартал 95". Після інавгурації він також виходив на сцену проекту "Ліга сміху", щоб привітати глядачів і передати право вести програму своєму колезі Євгену Кошовому.

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