Комік Великий натякнув, що буде пародіювати Президента Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Комік Юрій Великий побічно підтвердив, що буде пародіювати Президента України Володимир Зеленського в шоу 95-го кварталу, повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.
Юрій Великий розмістив пост з фрагментом інтерв'ю художнього керівника студії Євгена Кошового, в якому той повідомляє, що ймовірно саме Великий буде пародіювати Президента, і підписав його словами "Ну багато хто вже і так здогадалися".
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Раніше Великий також розміщував відео з гримерки в якому явно пародіював Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що в липні студія оголосила конкурс на кращого актора, який буде пародіювати засновника студії, нині чинного Президента України Володимира Зеленського. В правдоподібність, за умовами конкурсу, повинні були повірити навіть охоронці на прохідній Адміністрації президента.
Нарешті підстригся ... Щось зі мною не те # ЮрійВелікій # ВелікійВелікій # ключевоесловоВелікій