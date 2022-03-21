Комендантский час в Черниговской области установили с 20:00 до 6:00

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"С сегодняшнего дня комендантский час в Черниговской области продлится с 20:00 до 6:00", - сообщил он.

Детали

Чаус напомнил, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или собственное жилье. "В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", - отметил чиновник.

По его словам, исключение составляют определенные граждане и работники критической инфраструктуры. С собой они должны иметь документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

Ранее

2 марта председатель ОГА сообщал о комендантском часе в Черниговской области тогда с 18:00 до 6:00. Сейчас продолжительность изменена.