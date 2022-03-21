Комендантську годину на Чернігівщині встановили з 20:00 до 6:00

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"Відсьогодні комендантська година на Чернігівщині триватиме з 20:00 до 6:00", - повідомив він.

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Чаус нагадав, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. "У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - зазначив посадовець.

З його слів, виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. З собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.

Раніше

2 березня голова ОДА повідомляв про комендантську годину на Чернігівщині тоді з 18:00 до 6:00. Зараз тривалість змінено.