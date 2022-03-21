Комендантську годину на Чернігівщині встановили з 20:00 до 6:00
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Комендантська година на Чернігівщині з понеділка, 21 березня, триватиме з 20:00 до 6:00. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
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"Відсьогодні комендантська година на Чернігівщині триватиме з 20:00 до 6:00", - повідомив він.
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Чаус нагадав, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. "У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - зазначив посадовець.
З його слів, виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. З собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.
Раніше
2 березня голова ОДА повідомляв про комендантську годину на Чернігівщині тоді з 18:00 до 6:00. Зараз тривалість змінено.