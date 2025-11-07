Командующий армией Нигерии обещает подавить повстанцев на фоне давления США из-за религиозного насилия

Новый командующий армией Нигерии в пятницу пообещал активизировать военные операции против исламистских формирований на северо-востоке страны, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможных военных действиях, если Абуджа не сможет обуздать насилие в отношении христиан, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе Трамп включил Нигерию в список стран, вызывающих особое беспокойство, в список стран, которые, по мнению США, нарушают свободу вероисповедания. В субботу он заявил, что поручил Министерству обороны подготовиться к возможным "быстрым" военным действиям, если Нигерия не прекратит убийство христиан.

Трамп анонсировал возможное военное вторжение США в Нигерию

Генерал-лейтенант Вайди Шаибу сделал это заявление во время своего первого оперативного визита в штат Борно, эпицентр 16-летнего повстанческого движения, в результате которого погибли десятки тысяч людей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов

"Нигерийская армия под моим командованием не оставит камня на камне", - заявил Шаибу солдатам в Борно. "Мы будем продолжать эту борьбу с новой энергией, четкой целенаправленностью и абсолютной самоотверженностью, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой".

Шаибу призвал солдат продолжать оказывать давление на повстанческие группировки "Боко Харам" и "Исламское государство Западная Африка" (ISWAP) и пообещал улучшить логистику, социальное обеспечение и боевую поддержку, чтобы сплотить войска.

Его визит в этот район последовал за директивой президента Болы Тинубу об активизации контртеррористических усилий, заявили в армии.

Несмотря на успехи нигерийских военных в последние годы, "Боко Харам" и ISWAP в этом году активизировали нападения на военные базы в Борно, а также на мирных жителей.

Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления США