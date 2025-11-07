Командующий армией Нигерии обещает подавить повстанцев на фоне давления США из-за религиозного насилия

enru
17:00 • 12691 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 19017 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 25285 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 25537 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 26734 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 19509 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 45042 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35936 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38642 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29629 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Графики отключений электроэнергии
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 26369 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 16193 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian7 ноября, 11:56 • 19369 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 21407 просмотра
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"16:39 • 11200 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
15:32 • 25285 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
14:58 • 25537 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
13:59 • 26734 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 21639 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:48 • 45042 просмотра
Командующий армией Нигерии обещает подавить повстанцев на фоне давления США из-за религиозного насилия

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Новый командующий армией Нигерии пообещал активизировать военные операции против исламистских формирований на северо-востоке страны. Это произошло после предупреждения президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях, если Абуджа не сможет обуздать насилие в отношении христиан.

Командующий армией Нигерии обещает подавить повстанцев на фоне давления США из-за религиозного насилия

Новый командующий армией Нигерии в пятницу пообещал активизировать военные операции против исламистских формирований на северо-востоке страны, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможных военных действиях, если Абуджа не сможет обуздать насилие в отношении христиан, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе Трамп включил Нигерию в список стран, вызывающих особое беспокойство, в список стран, которые, по мнению США, нарушают свободу вероисповедания. В субботу он заявил, что поручил Министерству обороны подготовиться к возможным "быстрым" военным действиям, если Нигерия не прекратит убийство христиан.

Трамп анонсировал возможное военное вторжение США в Нигерию02.11.25, 02:53 • 5625 просмотров

Генерал-лейтенант Вайди Шаибу сделал это заявление во время своего первого оперативного визита в штат Борно, эпицентр 16-летнего повстанческого движения, в результате которого погибли десятки тысяч людей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов04.11.25, 20:01 • 3067 просмотров

"Нигерийская армия под моим командованием не оставит камня на камне", - заявил Шаибу солдатам в Борно. "Мы будем продолжать эту борьбу с новой энергией, четкой целенаправленностью и абсолютной самоотверженностью, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой".

Шаибу призвал солдат продолжать оказывать давление на повстанческие группировки "Боко Харам" и "Исламское государство Западная Африка" (ISWAP) и пообещал улучшить логистику, социальное обеспечение и боевую поддержку, чтобы сплотить войска.

Его визит в этот район последовал за директивой президента Болы Тинубу об активизации контртеррористических усилий, заявили в армии.

Несмотря на успехи нигерийских военных в последние годы, "Боко Харам" и ISWAP в этом году активизировали нападения на военные базы в Борно, а также на мирных жителей.

Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления США07.11.25, 21:01 • 832 просмотра

Антонина Туманова

