Командование РФ привлекает к войне наемников из Абхазии, Южной Осетии и заключенных из исправительных учреждений

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“Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил российской федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых “военнослужащих срочной службы” с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных учреждений российской федерации”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что почти на всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.

Дополнение

Российские оккупанты завели в Украину более 90 батальонных тактических групп, треть из них уничтожена и потеряла боеспособность.