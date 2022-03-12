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Командование РФ привлекает к войне наемников из Абхазии, Южной Осетии и заключенных из исправительных учреждений

Киев • УНН

 • 119940 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Командование вооруженных сил РФ привлекает к войне на территории Украины так называемых “военнослужащих срочной службы” с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных учреждений РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил российской федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых “военнослужащих срочной службы” с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных учреждений российской федерации”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что почти на всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.

Дополнение

Российские оккупанты завели в Украину более 90 батальонных тактических групп, треть из них уничтожена и потеряла боеспособность.

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