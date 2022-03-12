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Командування РФ залучає до війни найманців з Абхазії, Південної Осетії та ув'язнених з виправних закладів

Командування РФ залучає до війни найманців з Абхазії, Південної Осетії та ув'язнених з виправних закладів

Київ • УНН

 • 119941 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Командування збройних сил РФ залучає до війни на території України так званих “військовослужбовців строкової служби” з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

“З огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, командування збройних сил російської федерації залучає до ведення бойових дій на території України так званих “військовослужбовців строкової служби” з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів російської федерації”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають.

Доповнення

Російські окупанти завели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп, третина з них знищена та втратила боєздатність.

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