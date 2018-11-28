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Командующий ООС: военное положение не повлияет на жителей Донбасса

Командующий ООС: военное положение не повлияет на жителей Донбасса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Несмотря на военное положение которое вводится, в частности, в Донецкой и Луганской областях, жизнь гражданского населения в этих регионах не изменится. Об этом заявил Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в обращении к жителям Донецкой и Луганской областей, сообщает УНН.

“В Донецкой и Луганской областях, согласно Указу Президента, вводится правовой режим военного положения. Замечу, что он фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет”, — сообщил Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что введение военного положения больше касается военных, чем гражданского населения.

“Большинство мероприятий, которые будут реализованы в рамках военного положения, будут касаться военных частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил”, — добавляется в сообщении.

В заявлении объясняют, что без изменений остается порядок пересечения блокпостов.

В дополнительном обращении к населению Донецкой и Луганской Наев сообщил, что “ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации”, — отметил командующий ООС.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны. Часть из военных осудил подконтрольный РФ “суд” в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение

Согласно президентскому указу № 393 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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