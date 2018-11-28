Командующий ООС: военное положение не повлияет на жителей Донбасса

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Несмотря на военное положение которое вводится, в частности, в Донецкой и Луганской областях, жизнь гражданского населения в этих регионах не изменится. Об этом заявил Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в обращении к жителям Донецкой и Луганской областей, сообщает УНН.