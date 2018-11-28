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Командувач ООС: воєнний стан не вплине на мешканців Донбасу

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Не дивлячись на воєнний стан який вводиться, зокрема, на Донеччині та Луганщині, життя цивільного населення в цих регіонах не зміниться. Про це заявив Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у зверненні до мешканців Донецької та Луганської областей, повідомляє УНН.

"На Донеччині та Луганщині, згідно з Указом Президента, вводиться правовий режим воєнного стану. Зауважу, що він фактично не вплине на життя цивільного населення, адже Донецька і Луганська області майже в такому режимі живуть останні кілька років", - повідомив Наєв.

Генерал-лейтенант додав, що введення воєнного стану більше стосується військових, ніж цивільного населення.

"Більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, які включені до складу Об'єднаних сил", - додається в зверненні.

В заяві пояснюють, що без змін залишається порядок перетину блокпостів.

У додатковому зверненні до населення Донеччини і Луганщини Наєв повідомив, що "ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив командувач ООС.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ “суд” в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан.

Згідно з президентським указом №393 воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Президент підписав закон на затвердження цього указу. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.

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