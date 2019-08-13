Командира воинской части будут судить за взятку в 10 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Ровенской области будут судить командира воинской части за вымогательство и получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Ровенской области, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США за подписание им договоров между воинской частью и предприятием на поставку товара.
Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды).
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
Напомним, командиру подразделения одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черниговской области, которого разоблачили на взятке, объявлено подозрение.