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Командира військової частини судитимуть за хабар у 10 тисяч доларів

Командира військової частини судитимуть за хабар у 10 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 8796 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Рівненщині судитимуть командира військової частини за вимагання й отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Рівненщини, підозрюваного у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець вимагав і отримав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США за підписання ним договорів між військовою частиною та суб'єктом господарювання на поставлення товару.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, командиру підрозділу однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області, якого викрили на хабарі, оголошено підозру.

Українські Національні Новини

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