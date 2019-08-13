Командира військової частини судитимуть за хабар у 10 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Рівненщині судитимуть командира військової частини за вимагання й отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Рівненщини, підозрюваного у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець вимагав і отримав неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США за підписання ним договорів між військовою частиною та суб'єктом господарювання на поставлення товару.
Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, командиру підрозділу однієї з військових частин, дислокованих на території Чернігівської області, якого викрили на хабарі, оголошено підозру.