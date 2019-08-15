Командир рейса Москва-Симферополь объяснил решение сажать самолет на кукурузное поле

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Первый пилот лайнера Airbus A321 компании “Уральские авиалинии” Дамир Юсупов, который благополучно посадил самолет на кукурузном поле после выхода из строя его двигателей, не считает себя героем. Об этом сам пилот заявил в прямом эфире программы на федеральном телеканале “Россия-1”, передает УНН.

“Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж”, — сказал он.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на российском ТВ, Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси. “Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет”, — заявил Юсупов.

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

“Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки”, — сказал Юсупов.

“Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться”, — добавил первый пилот.

Стоит напомнить, что число пострадавших в результате аварийной посадки рейса Москва-Симферополь возросла до 74 человек.

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