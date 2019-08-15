Командир рейса Москва-Симферополь объяснил решение сажать самолет на кукурузное поле

“Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж”, — сказал он.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на российском ТВ, Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси. “Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет”, — заявил Юсупов.

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

“Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки”, — сказал Юсупов.

“Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться”, — добавил первый пилот.

Стоит напомнить, что число пострадавших в результате аварийной посадки рейса Москва-Симферополь возросла до 74 человек.