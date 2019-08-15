Командир рейсу Москва-Сімферополь пояснив рішення саджати літак на кукурудзяне поле

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перший пілот лайнера Airbus A321 компанії “Уральські авіалінії” Дамір Юсупов, який благополучно посадив літак на кукурудзяному полі після виходу з ладу його двигунів, не вважає себе героєм. Про це сам пілот заявив в прямому ефірі програми на федеральному телеканалі “Росія-1”, передає УНН.