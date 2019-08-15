Командир рейсу Москва-Сімферополь пояснив рішення саджати літак на кукурудзяне поле

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перший пілот лайнера Airbus A321 компанії “Уральські авіалінії” Дамір Юсупов, який благополучно посадив літак на кукурудзяному полі після виходу з ладу його двигунів, не вважає себе героєм. Про це сам пілот заявив в прямому ефірі програми на федеральному телеканалі “Росія-1”, передає УНН.

“Багато хто говорить, що герой, але, чесно кажучи, я себе героєм анітрохи не відчуваю, тому що виконував те, що повинен був виконати: рятував літак, пасажирів, екіпаж”, — сказав він.

На прес-конференції, трансляція якої велася на російському ТБ, Юсупов розповів, як прийняв рішення посадити літак на поле з прибраним шасі. “Думки були тільки про те, як, по-перше, не допустити падіння, а потім, коли вже падіння було неминуче, як можна м’якше посадити літак”, — заявив Юсупов.

За його словами, за півтори-дві хвилини, що пройшли після злету, рішення про те, як проводити посадку, змінювалося декілька разів. Спочатку, після того як з ладу вийшов лівий двигун літака, льотчик планував розвернути машину і повернутися в Жуковський, однак, після того як потужність почав втрачати і правий двигун Airbus, від цього плану довелося відмовитися.

“Я планував набрати певну висоту, на ній затриматися, обробити відмову, правильно розрахувати все, але, як виявилося, часу було зовсім мало... Я прийняв рішення не випускати шасі, тому що це було безпечніше для посадки”, — сказав Юсупов.

“Були і інші варіанти, але добре, що ми їх не зробили. Тому що ми сіли без кренів, з нормальним кутом тангажу, як можна м’якше пом’якшили. Якби були інші спроби повернення, я не знаю, чим би це могло закінчитися”, — додав перший пілот.

Варто нагадати, що кількість постраждалих у результаті аварійної посадки рейсу Москва-Сімферополь зросла до 74 осіб.

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