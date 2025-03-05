Команда Трампа связывалась с Зеленским по неформальным каналам, чтобы вернуть переговоры в нужное русло - CNN
Киев • УНН
Высокопоставленные представители Трампа провели неофициальные переговоры с Зеленским после инцидента в Овальном кабинете.
Высокопоставленные официальные лица от президента США Дональда Трампа вели переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой по неформальным каналам, чтобы попытаться вернуть переговоры в нужное русло, ссылаясь на источники, сообщило американское издание CNN 5 марта ночью, пишет УНН.
Детали
"Топовые официальные лица Трампа провели неформальные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете в пятницу", - сообщили CNN два источника, знакомые с обсуждениями.
Источники сообщили, что должностные лица от Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений с Белым домом как можно скорее и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.
Один из источников сообщил, что среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг. За "предупреждением" быстро последовал пост в X Зеленского, в котором он назвал встречу в Овальном кабинете "досадной", отмечает издание.
По состоянию на вечер вторника по местному времени один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение о редкоземах с Украиной еще не подписано.
Тем не менее, представитель Белого дома утверждал, что администрация Трампа уверена, что обсуждения по восстановлению соглашения о недрах идут в правильном направлении.
Дополнение
Перед выступлением Трампа в Конгрессе Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором хвалил "сильное лидерство" президента США, выражал благодарность за военную помощь его страны и описывал их перепалку как "досадную".
Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также поддержит прекращение огня на море и в воздухе.