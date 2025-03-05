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Команда Трампа зв'язувалися із Зеленським по неформальних каналах для повернення переговорів у потрібне русло - CNN

Київ • УНН

 • 19125 перегляди

Високопоставлені представники Трампа провели неофіційні переговори з Зеленським після інциденту в Овальному кабінеті.

Команда Трампа зв'язувалися із Зеленським по неформальних каналах для повернення переговорів у потрібне русло - CNN

Високопоставлені офіційні особи від президента США Дональда Трампа вели переговори із Президентом України Володимиром Зеленським та його командою по неформальних каналах, щоб спробувати повернути переговори у потрібне русло, з посиланням на джерела повідомило американське видання CNN 5 березня вночі, пише УНН.

Деталі

"Топові офіційні особи Трампа провели неформальні переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та його командою після скандалу в Овальному кабінеті у п'ятницю", - повідомили CNN два джерела, знайомі з обговореннями.

Джерела повідомили, що посадові особи від Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом якнайшвидше і закликали українців відновити переговори до виступу президента у Конгресі у вівторок увечері.

Одне з джерел повідомило, що серед тих, хто зв'язався із Зеленським, був спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг. За "попередженням" швидко послідував пост у X Зеленського, у якому він назвав зустріч в Овальному кабінеті "прикрою", зауважує видання.

Станом на вечір вівторка за місцевим часом один із чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода про рідкоземи з Україною ще не підписана.

Проте представник Білого дому стверджував, що адміністрація Трампа впевнена, що обговорення щодо відновлення угоди щодо надр йдуть у правильному напрямку.

Доповнення

Перед виступом Трампа у Конгресі Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому хвалив "сильне лідерство" президента США, висловлював вдячність за військову допомогу його країни та описував їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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