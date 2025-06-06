Команда МАГАТЭ слышала повторяющиеся выстрелы вблизи Запорожской АЭС

В четверг, 05 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что международные наблюдатели на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) слышали повторяющиеся выстрелы. Об этом информирует УНН со ссылкой на МАГАТЭ.

Детали

Наблюдатели МАГАТЭ зафиксировали не менее пяти взрывов в период между 11:30 и 13:45 по местному времени. Каждому из них предшествовала стрельба, вероятно направленная на беспилотники, которые атаковали учебный центр объекта.

Дроны, пролетающие вблизи атомных электростанций, могут угрожать их безопасности и защите, что может иметь серьезные последствия. Как я неоднократно заявлял во время войны, такие инциденты должны немедленно прекратиться - сказал генеральный директор Гросси.

В АЭС проинформировали представителей МАГАТЭ, что все случаи были связаны с "нейтрализацией беспилотников". В заявлении не уточнялось их происхождение, а также не поступало сообщений о повреждении объекта.

Отмечается, что это уже четвертый случай с начала года, когда беспилотники атакуют учебный центр, расположенный за периметром объекта.

Напомним

МАГАТЭ обеспокоено из-за инцидентов с дронами вблизи ЗАЭС. В мае 2025 года зафиксирована очередная вероятная атака на учебный центр станции, это уже третий случай с начала года.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация с внеплощадочным электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается чрезвычайно нестабильной.

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