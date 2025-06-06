Команда МАГАТЕ чула повторювані постріли поблизу Запорізької АЕС

Представники МАГАТЕ зафіксували щонайменше п’ять вибухів біля ЗАЕС. Кожному з них передувала стрілянина, імовірно, по дронах, що атакували навчальний центр.

У четвер, 05 червня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні спостерігачі на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), чули повторювані постріли. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ. Деталі Спостерігачі МАГАТЕ зафіксували щонайменше п’ять вибухів у період між 11:30 та 13:45 за місцевим часом. Кожному з них передувала стрілянина, ймовірно спрямована на безпілотники, які атакували навчальний центр об'єкта. Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захисту, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися - сказав генеральний директор Гроссі. У АЕС поінформували представників МАГАТЕ, що всі випадки були пов’язані з "нейтралізацією безпілотників". У заяві не уточнювалося їхнє походження, а також не надходило повідомлень про пошкодження об'єкта. Зазначається, що це вже четвертий випадок з початку року, коли безпілотники атакують навчальний центр, розташований за периметром об'єкта. Нагадаємо МАГАТЕ занепокоєне через інциденти з дронами поблизу ЗАЕС. В травні 2025 року зафіксовано чергову імовірну атаку на навчальний центр станції, це вже третій випадок з початку року. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація з позамайданчиковим електропостачанням на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається надзвичайно нестабільною. Говорили про ситуацію на окупованій ЗАЕС: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ