Говорили про ситуацію на окупованій ЗАЕС: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 4438 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

18:15 • 13488 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

18:10 • 15467 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 182380 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 148389 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 247992 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 127200 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 230588 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 141044 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 143351 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.9м/с
81%
747мм
Популярнi новини

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

3 червня, 11:09 • 110332 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 139805 перегляди

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

3 червня, 13:20 • 38014 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 39769 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 71297 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 71302 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 139808 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 182380 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 247992 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 211632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 39769 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 139808 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 119554 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 122037 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 106941 перегляди
Актуальне

Facebook

The Guardian

Північний потік

YouTube

Х-47М2 «Кинджал»

Говорили про ситуацію на окупованій ЗАЕС: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Головна увага була приділена ситуації на ЗАЕС та безпеці Чорнобильської АЕС, а також обговорено проєкти співпраці.

Говорили про ситуацію на окупованій ЗАЕС: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який уже вдванадцяте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Ключова увага під час зустрічі – ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та безпека Чорнобильської АЕС, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував за роботу місій МАГАТЕ на українських атомних електростанціях.

Ключова увага під час зустрічі – ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що вимагає не лише моніторингу, а й конкретних дій.

Зеленський акцентував: важливо, щоб МАГАТЕ було присутнє на Запорізькій АЕС, що має повністю відповідати нормам міжнародного права.

Президент також наголосив на неприпустимості можливого перезапуску росією реакторів ЗАЕС.

Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ03.06.25, 18:55 • 2014 переглядiв

Очільник МАГАТЕ зі свого боку зазначив, що зараз немає навіть мінімальних безпечних умов для цього.

Під час зустрічі також обговорили безпеку всіх ядерних обʼєктів в Україні, зокрема Чорнобильської атомної станції, укриття якої було пошкоджене внаслідок влучання російського ударного дрона.

Крім того, на зустрічі йшлося про конкретні проєкти співпраці України та МАГАТЕ, спрямовані на розвиток атомної енергетики в нашій державі. Вони можуть бути представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі03.06.25, 12:39 • 2190 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9