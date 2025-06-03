Говорили про ситуацію на окупованій ЗАЕС: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Головна увага була приділена ситуації на ЗАЕС та безпеці Чорнобильської АЕС, а також обговорено проєкти співпраці.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який уже вдванадцяте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Ключова увага під час зустрічі – ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та безпека Чорнобильської АЕС, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Глава держави подякував за роботу місій МАГАТЕ на українських атомних електростанціях.
Ключова увага під час зустрічі – ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що вимагає не лише моніторингу, а й конкретних дій.
Зеленський акцентував: важливо, щоб МАГАТЕ було присутнє на Запорізькій АЕС, що має повністю відповідати нормам міжнародного права.
Президент також наголосив на неприпустимості можливого перезапуску росією реакторів ЗАЕС.
Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ03.06.25, 18:55 • 2014 переглядiв
Очільник МАГАТЕ зі свого боку зазначив, що зараз немає навіть мінімальних безпечних умов для цього.
Під час зустрічі також обговорили безпеку всіх ядерних обʼєктів в Україні, зокрема Чорнобильської атомної станції, укриття якої було пошкоджене внаслідок влучання російського ударного дрона.
Крім того, на зустрічі йшлося про конкретні проєкти співпраці України та МАГАТЕ, спрямовані на розвиток атомної енергетики в нашій державі. Вони можуть бути представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.
МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі03.06.25, 12:39 • 2190 переглядiв