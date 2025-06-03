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Нью-Йорк Таймс

Говорили о ситуации на оккупированной ЗАЭС: Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Главное внимание было уделено ситуации на ЗАЭС и безопасности Чернобыльской АЭС, а также обсуждены проекты сотрудничества.

Говорили о ситуации на оккупированной ЗАЭС: Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который уже в двенадцатый раз посещает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Ключевое внимание во время встречи – ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС и безопасность Чернобыльской АЭС, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за работу миссий МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях.

Ключевое внимание во время встречи – ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, что требует не только мониторинга, но и конкретных действий.

Зеленский акцентировал: важно, чтобы МАГАТЭ присутствовало на Запорожской АЭС, что должно полностью соответствовать нормам международного права.

Президент также отметил недопустимость возможного перезапуска россией реакторов ЗАЭС.

Попытки рф перезапустить ЗАЭС во время оккупации технически неосуществимы: Сибига поговорил с гендиректором МАГАТЭ03.06.25, 18:55 • 1904 просмотра

Глава МАГАТЭ со своей стороны отметил, что сейчас нет даже минимальных безопасных условий для этого.

Во время встречи также обсудили безопасность всех ядерных объектов в Украине, в частности Чернобыльской атомной станции, укрытие которой было повреждено в результате попадания российского ударного дрона.

Кроме того, на встрече речь шла о конкретных проектах сотрудничества Украины и МАГАТЭ, направленных на развитие атомной энергетики в нашей стране. Они могут быть представлены на международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Запорожская атомная электростанция
Владимир Зеленский
Украина
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