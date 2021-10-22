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Колол воздух в артерию: в США медбрата признали виновным в убийстве пациентов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Техасского 37-летнего медбрата Уильяма Дэвиса признали виновным в убийстве четырех пациентов. По информации следствия, он вводил в артерии своих пациентов воздух. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Колол воздух в артерию: в США медбрата признали виновным в убийстве пациентов

Детали

Известно, что в период с июня 2017 по январь 2018 медбрат уколол воздух в артерии четырем мужчинам, в результате они умерли. В медкарте пациентов сказано, что смерть наступила от повреждения головного мозга.

“Все они успешно восстанавливались после операций и врачи не понимали, почему состояние пациентов резко ухудшилось. На компьютерной томографии в их мозге обнаружили воздух. Выступающий в суде эксперт заявил, что исключает другие возможные причины смерти, кроме проникновения воздуха в артерии”, — сказано в сообщении.

Во время судебного разбирательства было воспроизведено видео с камер безопасности, на котором Дэвис входит в комнату одного из пациентов, чей сигнал кардиомонитора раздался только через три минуты. Позже он умер от инъекции.

Адвокат медбрата утверждал, что доказательств умышленного убийства нет, а в больнице были “серьезные нарушения” и его подзащитный стал “козлом отпущения”.

Выступая в ходе судебного разбирательства, Джейкоб Путман, окружной прокурор округа Смит в Техасе, сказал, что “Оказывается, что больница является идеальным местом для сокрытия серийного убийцы”.

Теперь прокуроры будут требовать смертной казни для Дэвиса, который, как они утверждают, “наслаждался” убийствами. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним

Убийца заранее замышлял нападение на британского депутата Емесса.

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