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Колов повітря в артерію: у США медбрата визнали винним у вбивстві пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Техаського 37-річного медбрата Вільяма Девіса визнали винним у вбивстві чотирьох пацієнтів. За інформацією слідства, він вводив в артерії своїх пацієнтів повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС. 

Колов повітря в артерію: у США медбрата визнали винним у вбивстві пацієнтів

Деталі

Відомо, що у період з червня 2017 року по січень 2018 року медбрат вколов повітря в артерії чотирьом чоловікам, в результаті вони померли. У медкартах пацієнтів сказано, що смерть наступила від пошкодження головного мозку.

“Всі вони успішно відновлювалися після операцій і лікарі не розуміли, чому стан пацієнтів різко погіршився. На комп’ютерній томографії в їх мозку виявили повітря. Виступаючий в суді експерт заявив, що виключає інші можливі причини смерті, крім проникнення повітря в артерії”, — сказано в повідомленні.

Під час судового розгляду було відтворено відео з камер безпеки, на якому Девіс входить до кімнати одного з пацієнтів, чий сигнал кардіомонітора пролунав лише через три хвилини. Пізніше він помер від ін’єкції.

Адвокат медбрата стверджував, що доказів умисного вбивства немає, а в лікарні були “серйозні порушення” і його підзахисний став “цапом-відбувайлом”.

Виступаючи під час судового розгляду, Джейкоб Путман, окружний прокурор округу Сміт у Техасі, сказав, що “Виявляється, що лікарня є ідеальним місцем для сховання серійного вбивці”.

Тепер прокурори вимагатимуть смертної кари для Девіса, який, як вони стверджують, “насолоджувався” вбивствами. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо

Вбивця заздалегідь замишляв напад на британського депутата Емесса.

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