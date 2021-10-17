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Вбивця заздалегідь замишляв напад на британського депутата Емесса - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Вбивця депутата-консерватора Девіда Емесса спланував напад більш ніж за тиждень, повідомило видання The Mail On Sunday з посиланням на джерела в відомстві безпеки Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що нападник заздалегідь записався на прийом до Емесса на його виборчому округі. В минулому, підозрюваний проживав у виборчому окрузі депутата в Саутенд-Уест в Ессексі, але його останнє місце проживання знаходиться в Лондоні, де поліцейські провели обшуки за трьома адресами.

Вчора ввечері детективи отримали ордер на подальше затримання, що дозволяє тримати нападника під вартою до наступної п'ятниці.

The Mail on Sunday повідомляє, що підозрюваний Алі Харбі Алі є сином колишнього високопоставленого члена уряду Сомалі.

Джерело повідомило, що уряд країни побоюється хвилі нових терористичних атак, коли країна вийде з пандемії Covid-19 через "епідемію радикалів", які "сиділи під замком над комп'ютерами, задумуючи звірства".

Додамо

69-річний Емесс, був депутатом парламенту з 1983 року, кожні два тижні зустрічався з громадськістю на своєму виборчому окрузі.

15 жовтня Емесс помер після нападу з ножем. Емесс проводив зустріч в методистській церкві Белферс коли в неї увірвався чоловік з ножем і кілька разів ударив депутата. Поліцейські затримали 25-річного підозрюваного і вилучили ніж. Силовики класифікували як теракт вбивство Емесса.

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