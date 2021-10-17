Убийца заранее замышлял нападение на британского депутата Емесса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Убийца депутата-консерватора Дэвида Емесса спланировал нападение более чем за неделю, сообщило издание The Mail On Sunday со ссылкой на источники в ведомстве безопасности Великобритании, передает УНН.
Детали
Источники сообщили, что нападающий заранее записался на прием к Емессу в его избирательном округе. В прошлом, подозреваемый проживал в избирательном округе депутата в Саутенд-Уэст в Эссексе, но теперешне место жительства находится в Лондоне, где полицейские провели обыски по трем адресам.
Вчера вечером детективы получили ордер на дальнейшее задержание, что позволяет держать нападающего под стражей до следующей пятницы.
The Mail on Sunday сообщает, что подозреваемый Али Харби Али является сыном бывшего высокопоставленного члена правительства Сомали.
Источник сообщил, что правительство страны опасается волны новых террористических атак, когда страна выйдет из пандемии Covid-19 из-за "эпидемию радикалов", которые "сидели под замком над компьютерами, задумывая зверства".
Добавим
69-летний Емесс, был депутатом парламента с 1983 года, каждые две недели встречался с общественностью на своем избирательном округе.
15 октября Емесс умер после нападения с ножом. Емесс проводил встречу в методистской церкви Белферс когда в нее ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил депутата. Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого и изъяли нож. Силовики классифицировали как теракт убийство Емесса.