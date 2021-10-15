У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата парламенту. Його декілька разів вдарили ножем

Деталі

Поліція Ессекса повідомила, що медики намагалися надати йому допомогу, але той помер. Колеги депутата опублікували в Twitter співчуття його родині та близьким.

Зокрема, заступник голови уряду країни Домінік Рааб назвав Емесса “великою людиною, відмінним другом і чудовим депутатом”. “Від щирого серця співчуваю його родині і всім, хто його любив”, — написав у Twitter міністр охорони здоров’я і соціального забезпечення Саджид Давид.

Затримано 25-річний підозрюваний, у якого при собі знайшли ніж. Про його мотиви не повідомляється.

Девід Емесс був членом британського парламенту з 1983 року. За майже 40 років служби він став відомий своїми кампаніями проти абортів і з питань захисту тварин, зазначає BBC.

Довідка

Загибель Емесса стала першим вбивством члену парламенту за останні 5 років. У 2016 році після зустрічі з виборцями у місті Берстолл була вбита 41-річна депутат Лейбористської партії Джо Кокс.