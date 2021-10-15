В Великобритании во время встречи с избирателями убили депутата парламента. Его несколько раз ударили ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Депутата британского парламента от Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом во время встречи с избирателями в его приемной в церкви городе Ли-он-Си в графстве Эссекс. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Полиция Эссекса сообщила, что медики пытались оказать ему помощь, но тот скончался. Коллеги депутата опубликовали в Twitter соболезнования его семье и близким.
В частности, замглавы правительства страны Доминик Рааб назвал Эмесса “великим человеком, отличным другом и замечательным депутатом”. “От всей души сочувствую его семье и всем, кто его любил”, — написал в Twitter министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Давид.
Задержан 25-летний подозреваемый, у которого при себе нашли нож. О его мотивах не сообщается.
Дэвид Эмесс был членом британского парламента с 1983 года. За почти 40 лет службы он стал известен своими кампаниями против абортов и по вопросам защиты животных, отмечает BBC.
Справка
Гибель Эмесса стала первым убийством члена парламента за последние 5 лет. В 2016 году после встречи с избирателями в городе Берстолл была убита 41-летняя депутат Лейбористской партии Джо Кокс.