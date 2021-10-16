Поліція Великої Британії вважає терактом вбивство депутата парламенту

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція Великобританії розцінює вбивство члена парламенту від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса як терористичний акт. Розслідування злочину очолив відділ по боротьбі з тероризмом, мовиться в повідомленні правоохоронних органів, оприлюдненому в ніч на суботу, 16 жовтня. На ранній стадії слідчі виявили потенційний мотив, пов'язаний з радикальним ісламізмом, вказується далі, передає УНН.

Вбивство парламентарія

Напад на 69-річного парламентарія було скоєно вдень раніше близько полудня за місцевим часом. Емесс проводив зустріч політика з виборцями в методистської церкви в своєму рідному місті Лі-он-Сі в графстві Ессекс неподалік від Лондона. Політик помер після нанесення йому кількох ножових поранень.

Ймовірний нападник заарештований

Поліція заарештувала підозрюваного незабаром після трагедії. Інформація про особу нападника поки немає. Звістка про напад викликала бурхливу реакцію у Великій Британії. Джастін Портал Уелбі, архієпископ Кентерберійський, написав в Twitter, що він “шокований” тим, що трапилося і молиться за родичів і співробітників Емесса.

“Якщо ми хочемо зберегти нашу демократію, обрані нами народні представники повинні мати можливість жити і працювати, не побоюючись насильства або залякування”, — підкреслив священнослужитель.

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