Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Полиция Великобритании расценивает убийство члена парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса как террористический акт. Расследование преступления возглавил отдел по борьбе с терроризмом, говорится в сообщении правоохранительных органов, обнародованном в ночь на субботу, 16 октября. На ранней стадии следователи обнаружили потенциальный мотив, связанный с радикальным исламизмом, указывается далее, передает УНН.
Убийство парламентария
Нападение на 69-летнего парламентария было совершено днем ранее около полудня по местному времени. Емесс проводил встречу политика с избирателями в методистской церкви в своем родном городе Ли-он-Си в графстве Эссекс неподалеку от Лондона. Политик скончался после нанесения ему несколько ножевых ранений.
Вероятный нападающий арестован
Полиция арестовала подозреваемого вскоре после трагедии. Информация о личности нападавшего пока нет. Известие о нападении вызвала бурную реакцию в Великобритании. Джастин Портал Уэлби, архиепископ Кентерберийский, написал в Twitter, что он “шокирован” случившимся и молится за родственников и сотрудников Емесса.
“Если мы хотим сохранить нашу демократию, выбранные нами народные представители должны иметь возможность жить и работать, не опасаясь насилия или запугивания”, — подчеркнул священнослужитель.