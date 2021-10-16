Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110115 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120953 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106978 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106071 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134407 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120870 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159996 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента

Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента

Киев  •  УНН

 • 19560 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Полиция Великобритании расценивает убийство члена парламента от правящей Консервативной партии Дэвида Емесса как террористический акт. Расследование преступления возглавил отдел по борьбе с терроризмом, говорится в сообщении правоохранительных органов, обнародованном в ночь на субботу, 16 октября. На ранней стадии следователи обнаружили потенциальный мотив, связанный с радикальным исламизмом, указывается далее, передает УНН.

Убийство парламентария

Нападение на 69-летнего парламентария было совершено днем ранее около полудня по местному времени. Емесс проводил встречу политика с избирателями в методистской церкви в своем родном городе Ли-он-Си в графстве Эссекс неподалеку от Лондона. Политик скончался после нанесения ему несколько ножевых ранений.

Вероятный нападающий арестован

Полиция арестовала подозреваемого вскоре после трагедии. Информация о личности нападавшего пока нет. Известие о нападении вызвала бурную реакцию в Великобритании. Джастин Портал Уэлби, архиепископ Кентерберийский, написал в Twitter, что он “шокирован” случившимся и молится за родственников и сотрудников Емесса.

“Если мы хотим сохранить нашу демократию, выбранные нами народные представители должны иметь возможность жить и работать, не опасаясь насилия или запугивания”, — подчеркнул священнослужитель.

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