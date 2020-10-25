“Колос” и “Минай” свели очный матч в результативную ничью

Счет был открыт на 16 минуте ударом по центру ворот Нуриева с пенальти. Через три минуты Милько по передаче Богданова выровнял положение.

В середине второй половины команды еще раз обменялись забитыми мячами. Сначала Шиндер забил головой, а затем Данфи помог “Колосу” избежать поражения — 2:2.

Добавим, “Минай” находится в нижней части таблицы — 5 очков и 12 строчку. “Колос” пятый из 12 пунктов.