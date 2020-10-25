“Колос” та “Минай” звели очний матч в результативну нічию

Рахунок був відкритий на 16 хвилині ударом по центру воріт Нурієва з пенальті. Через три хвилини Мілько з передачі Богданова вирівняв становище.

В середині другої половини команди ще раз обмінялися забитими м’ячами. Спочатку Шиндер забив головою, а потім Данфа допоміг “Колосу” оминути поразки — 2:2.

Додамо, “Минай” знаходиться в нижній частині таблиці — 5 очок і 12 рядок. “Колос” п’ятий із 12 пунктами.