“Колос” та “Минай” звели очний матч в результативну нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Ковалівці відбувся поєдинок сьомого туру Української Прем’єр-ліги в якому в гості до “Колоса” завітав новачок турніру “Минай”, передає УНН.
Рахунок був відкритий на 16 хвилині ударом по центру воріт Нурієва з пенальті. Через три хвилини Мілько з передачі Богданова вирівняв становище.
В середині другої половини команди ще раз обмінялися забитими м’ячами. Спочатку Шиндер забив головою, а потім Данфа допоміг “Колосу” оминути поразки — 2:2.
Додамо, “Минай” знаходиться в нижній частині таблиці — 5 очок і 12 рядок. “Колос” п’ятий із 12 пунктами.