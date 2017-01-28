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Колонна военной техники заехала в Симферополь

Колонна военной техники заехала в Симферополь

Киев • УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Вечером в пятницу в Симферополь заехала колонна военной техники, в которой было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин. Об этом сообщает Центр информации о правах человека в Крыму, передает УНН.

По информации Центра, колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории аннексированного Россией Крыма есть средства доставки ядерного оружия.

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