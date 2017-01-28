Колонна военной техники заехала в Симферополь

По информации Центра, колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через густонаселенный спальный район. Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории аннексированного Россией Крыма есть средства доставки ядерного оружия.