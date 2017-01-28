Колона військової техніки заїхала у Сімферополь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Увечері в п'ятницю в Сімферополь заїхала колона військової техніки, в якій було як мінімум п'ять бронетранспортерів і не менше десятка вантажних машин. Про це повідомляє Центр інформації про права людини в Криму, передає УНН.
За інформацією Центру, колона заїхала з боку траси на Миколаївку і проїхала по вулиці Героїв Сталінграда через багатонаселений спальний район. Військових супроводжували машини ДАІ, вимагаючи від автомобілістів звільнити ліву смугу руху.
Нагадаємо, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, на території анексованого Росією Криму є засоби доставки ядерної зброї.