Колона військової техніки заїхала у Сімферополь

За інформацією Центру, колона заїхала з боку траси на Миколаївку і проїхала по вулиці Героїв Сталінграда через багатонаселений спальний район. Військових супроводжували машини ДАІ, вимагаючи від автомобілістів звільнити ліву смугу руху.

Нагадаємо, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, на території анексованого Росією Криму є засоби доставки ядерної зброї.