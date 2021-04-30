Коломойский и Суркисы не теряют надежду признать незаконной национализацию "Приватбанка" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Нардеп ОПЗЖ и президент “Динамо” Григорий Суркис убеждает помощника президента Сергея Шефира, чтобы тот поспособствовал подписанию отказа Украины от государственного иммунитета должностных лиц, которые были задействованы в национализации “Приватбанка”. Как сообщает издание “Главком”, речь идет, в том числе и о процедуре bail-in (принудительная конвертация в акции).
По информации СМИ, Сергей Шефир должен убедить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра юстиции Дениса Малюську принять решение об отказе Украины от государственного иммунитета экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и экс-президента Петра Порошенко.
Издание напоминает, что в соответствии с международным правом, высшие должностные лица, в том числе бывшие президенты, не подсудны иностранным судам в отношении своих решений, принятых во время пребывания на государственных должностях. Отказ от государственного иммунитета может позволить адвокатам Суркиса подать против Гонтаревой и Порошенко иск в Высокий суд Лондона.
К слову, в Высоком суде Лондона судится государственный “Приватбанк” с Игорем Коломойским, одним из бывших совладельцев банка.
Цель обоих исков может заключаться в признании незаконным национализации “Приватбанка”, когда государство должно было спасать средства десятков миллионов вкладчиков этого банка.