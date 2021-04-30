Коломойський і Суркіси не втрачають надію визнати незаконною націоналізацію "Приватбанку" - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Нардеп ОПЗЖ і президент “Динамо” Григорій Суркіс переконує помічника президента Сергія Шефіра, щоб той посприяв підписанню відмови України від державного імунітету посадових осіб, які були задіяні в націоналізації “Приватбанку”. Як повідомляє видання “Главком”, мова йде, в тому числі і щодо процедури bail-in (примусова конвертація в акції).

За інформацією ЗМІ, Сергій Шефір має переконати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та міністра юстиції Дениса Малюську прийняти рішення про відмову України від державного імунітету ексголови НБУ Валерії Гонтаревої і експрезидента Петра Порошенка.

Видання нагадує, що згідно з міжнародним правом, вищі посадові особи, в тому числі колишні президенти, не підсудні іноземним судам щодо своїх рішень, прийнятих під час перебування на державних посадах. Відмова від державного імунітету може дозволити адвокатам Суркіса подати проти Гонтаревої і Порошенка позов до Високого суду Лондона.

До слова, у Високому суді Лондона судиться державний “Приватбанк” з Ігорем Коломойським, одним із колишніх співвласників банку.

Мета обидвох позовів може полягати у визнанні незаконною націоналізацію “Приватбанку”, коли держава повинна була рятувати кошти десятків мільйонів вкладників цього банку.

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