Бывшая партия Саакашвили в Грузии объявила сбор подписей за освобождение бывшего лидера

"Мы начинаем сбор подписей граждан, чтобы остановить политическое преследование Михаила Саакашвили. Свободу Михаилу Саакашвили и всем политическим заключенным!", - отмечается в нем. Партия предупреждает, что если их требование не будет услышана, грузинские власти "получит гражданский протест в масштабах всей страны".

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" М.Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции.

Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор , а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.