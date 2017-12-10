Бывшая партия Саакашвили в Грузии объявила сбор подписей за освобождение бывшего лидера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение" начинает сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии, передает УНН.
"Мы начинаем сбор подписей граждан, чтобы остановить политическое преследование Михаила Саакашвили. Свободу Михаилу Саакашвили и всем политическим заключенным!", - отмечается в нем. Партия предупреждает, что если их требование не будет услышана, грузинские власти "получит гражданский протест в масштабах всей страны".
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" М.Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции.
Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор , а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.