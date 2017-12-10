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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 75469 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 50775 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107070 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108522 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126701 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105609 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107498 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Бывшая партия Саакашвили в Грузии объявила сбор подписей за освобождение бывшего лидера

Бывшая партия Саакашвили в Грузии объявила сбор подписей за освобождение бывшего лидера

Киев  •  УНН

 • 12409 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение" начинает сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии, передает УНН.

"Мы начинаем сбор подписей граждан, чтобы остановить политическое преследование Михаила Саакашвили. Свободу Михаилу Саакашвили и всем политическим заключенным!", - отмечается в нем. Партия предупреждает, что если их требование не будет услышана, грузинские власти "получит гражданский протест в масштабах всей страны".

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" М.Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской милиции.

Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор , а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

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