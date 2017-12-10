Колишня партія Саакашвілі в Грузії оголосила збір підписів за звільнення колишнього лідера
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Грузинська колишня правляча, а нині опозиційна партія "Єдиний національний рух" починає збір підписів під вимогою до влади України і Грузії про припинення політичного переслідування екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі. Відповідна заява опублікована на сайті партії, передає УНН.
"Ми починаємо збирати підписи громадян, щоб зупинити політичне переслідування Михайла Саакашвілі. Свободу Михайлу Саакашвілі та всім політичним в'язням!", — наголошується в ньому. Партія попереджає, що якщо їхня вимога не буде почута, грузинська влада "отримає громадянський протест в масштабах всієї країни".
Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" М.Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.
Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.