Бывшему чиновнику МВД суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Бывшему чиновнику Департамента общественной безопасности МВД Украины, которой подозревается в преступлениях против Майдана, суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
“Один подозреваемый знакомится с материалами дела, это бывший руководитель департамента общественной безопасности МВД. Ему судом определен срок завершения ознакомления до мая”, - сказал С.Горбатюк.
При этом он выразил сожаление, что указанное лицо, как и еще одно, следствие против которой еще не завершено, продолжают работать в системе МВД, и сейчас через суды не удается отстранить их от должности, а МВД со своей стороны не способствует этому.
“Но органы следствия прилагают к этому все усилия”, — заверил С.Горбатюк.
Как сообщал УНН, в ГПУ обвинили МВД в отсутствии помощи в расследовании преступлений против Майдана.