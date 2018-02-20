Колишньому посадовцю МВС суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Колишньому посадовцю Департаменту громадської безпеки МВС України, якій підозрюється у злочинах проти Майдану, суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Один підозрюваний знайомиться з матеріалами справи, це колишній керівник департаменту громадської безпеки МВС. Йому судом визначено термін завершення ознайомлення до травня”, — сказав С.Горбатюк.
При цьому він висловив жаль, що вказана особа, як і ще одна, слідство проти якої ще не завершено, продовжують працювати у системі МВС, і наразі через суди не вдається відсторонити їх від посади, а МВС із свого боку не сприяє цьому.
“Але органи слідства докладають до цього всіх зусиль”, — запевнив С.Горбатюк.
Як повідомляв УНН, у ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану.