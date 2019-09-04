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Бывшего игрока "Реала" и "Боруссии" Метцельдера заподозрили в распространении детской порнографии

Бывшего игрока "Реала" и "Боруссии" Метцельдера заподозрили в распространении детской порнографии

Киев  •  УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция Германии проводит расследование в отношении 38-летнего немецкого футбольного тренера Кристофа Метцельдера по подозрению в распространении детской порнографии. Первым об этом сообщил немецкий журнал Bild, передает УНН.

Метцельдер это пока не комментировал.

С заявлением в полицию Гамбурга обратилась подруга Метцельдера, с которой футболист состоял в отношениях около года. Она утверждает, что бывший игрок “Реала” и дортмундской “Боруссии” якобы отправил ей по WhatsApp как минимум 15 фотографий с детской порнографией. Женщина предоставила полиции эти снимки.

В прокуратуре Гамбурга подтвердили, что проводят расследование в отношении 38-летнего немца, подозреваемого в распространении детской порнографии, сообщает RTL. Представитель прокуратуры не стала называть имя подозреваемого. Bild утверждает, что это Метцельдер.

Полиция провела 3 сентября обыски в рамках расследования дела, сообщили в прокуратуре. Полицейские встретились с Метцельдером возле спортивной школы в Хеннефе под Кельном и изъяли у него мобильный телефон. Затем вместе с бывшим спортсменом они направились в его дом в Дюссельдорфе, где изъяли компьютер. Футболист не был арестован.

Кристоф Метцельдер провел 47 матчей за сборную Германии по футболу, став вместе с ней серебряным призером ЧМ-2002. Он выступал за “Боруссию” (Дортмунд), “Реал Мадрид”, “Шальке 04”. С 2013 года работает футбольным тренером.

Метцельдер сотрудничал с различными благотворительными организациями, например, с фондом Roterkeil.net, выступающим против детской проституции. В 2006 году он основал собственный фонд “Zukunft Jugend”, помогающий детям.

Как сообщал УНН, киномагнату Вайнштейну выдвинули новые обвинения в домогательствах.

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