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Колишнього гравця "Реалу" і "Боруссії" Метцельдера запідозрили в розповсюдженні дитячої порнографії

Київ • УНН

 • 12612 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція Німеччини проводить розслідування відносно 38-річного німецького футбольного тренера Крістофа Метцельдера за підозрою в розповсюдженні дитячої порнографії. Першим про це повідомив німецький журнал Bild, передає УНН.

Метцельдер це поки не коментував.

Із заявою в поліцію Гамбурга звернулася подруга Метцельдера, з якої футболіст перебував у відносинах близько року. Вона стверджує, що колишній гравець “Реала” і дортмундської “Боруссії” нібито відправив їй по WhatsApp як мінімум 15 фотографій з дитячою порнографією. Жінка надала поліції ці знімки.

У прокуратурі Гамбурга підтвердили, що проводять розслідування щодо 38-річного німця, підозрюваного в розповсюдженні дитячої порнографії, повідомляє RTL. Представник прокуратури не стала називати ім’я підозрюваного. Bild стверджує, що це Метцельдер.

Поліція провела 3 вересня обшуки в рамках розслідування справи, повідомили в прокуратурі. Поліцейські зустрілися з Метцельдером біля спортивної школи в Хеннефі під Кельном і вилучили у нього мобільний телефон. Потім разом з колишнім спортсменом вони попрямували в його будинок в Дюссельдорфі, де вилучили комп’ютер. Футболіст не був арештований.

Крістоф Метцельдер провів 47 матчів за збірну Німеччини з футболу, ставши разом з нею срібним призером ЧС-2002. Він виступав за “Боруссію” (Дортмунд), “Реал Мадрид”, “Шальке 04”. З 2013 року працює футбольним тренером.

Метцельдер співпрацював з різними благодійними організаціями, наприклад, з фондом Roterkeil.net, виступаючим проти дитячої проституції. У 2006 році він заснував власний фонд “Zukunft Jugend”, що допомагає дітям.

Як передавав УНН, кіномагнату Вайнштейну висунули нові обвинувачення у домаганнях.

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