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Кіномагнату Вайнштейну висунули нові обвинувачення у домаганнях

Кіномагнату Вайнштейну висунули нові обвинувачення у домаганнях

Київ • УНН

 • 13986 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кіномагнату Харві Вайнштейну, якому раніше вже висунули два обвинувачення в злочинах сексуального характеру, висунули два нових обвинувачення в суді в американському місті Нью-Йорк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

При цьому Вайнштейн у понеділок не визнав себе винним за двома новими обвинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Суддя Джеймс Берк відклав початок судового процесу до 6 січня 2020 року, щоб дати захисту Вайнштейна час підготуватися. Спочатку планувалося, що процес почнеться наступного місяця.

Коли суддя запитав 67-річного Вайнштейна, чи хоче він постати перед судом, той засміявся і сказав: "Не дуже".

Поки неясно, чи йдеться в нових обвинуваченнях про інших жінок.

Вайнштейна, який колись вважався одним з найвпливовіших людей в Голлівуді, обвинувачують в сексуальних домаганнях і насильстві понад 80 жінок, у тому числі такі зірки, як Анджеліна Джолі і Ешлі Джадд. Однак в офіційних обвинуваченнях проти продюсера "Кримінального чтива" фігурують лише дві жінки: одна стверджує, що він згвалтував її в 2013 році, друга - що він примусив її до орального сексу в 2006 році.

За даними американських ЗМІ, в нових обвинуваченнях фігурують свідчення актриси Аннабелли Шіорри, відомої за роллю в популярному телесеріалі "Клан Сопрано". Шіорра сприяла поширенню руху #MeToo у жовтні 2017 року, коли розповіла журналу New Yorker, що Вайнштейн згвалтував її у неї вдома на Манхеттені в 1993 році.

Вайнштейн завжди наполягав, що всі його сексуальні зв'язки здійснювалися з обопільної згоди.

Адвокати Вайнштейна називають нові обвинувачення "відчайдушною" спробою зробити щось в останній момент і, як очікується, попросять суд не враховувати ці обвинувачення.

Нагадаємо, про секс-скандал з Вайнштейном планують зняти фільм жахів.

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