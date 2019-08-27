Кіномагнату Вайнштейну висунули нові обвинувачення у домаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кіномагнату Харві Вайнштейну, якому раніше вже висунули два обвинувачення в злочинах сексуального характеру, висунули два нових обвинувачення в суді в американському місті Нью-Йорк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
При цьому Вайнштейн у понеділок не визнав себе винним за двома новими обвинуваченнями в сексуальних домаганнях.
Суддя Джеймс Берк відклав початок судового процесу до 6 січня 2020 року, щоб дати захисту Вайнштейна час підготуватися. Спочатку планувалося, що процес почнеться наступного місяця.
Коли суддя запитав 67-річного Вайнштейна, чи хоче він постати перед судом, той засміявся і сказав: "Не дуже".
Поки неясно, чи йдеться в нових обвинуваченнях про інших жінок.
Вайнштейна, який колись вважався одним з найвпливовіших людей в Голлівуді, обвинувачують в сексуальних домаганнях і насильстві понад 80 жінок, у тому числі такі зірки, як Анджеліна Джолі і Ешлі Джадд. Однак в офіційних обвинуваченнях проти продюсера "Кримінального чтива" фігурують лише дві жінки: одна стверджує, що він згвалтував її в 2013 році, друга - що він примусив її до орального сексу в 2006 році.
За даними американських ЗМІ, в нових обвинуваченнях фігурують свідчення актриси Аннабелли Шіорри, відомої за роллю в популярному телесеріалі "Клан Сопрано". Шіорра сприяла поширенню руху #MeToo у жовтні 2017 року, коли розповіла журналу New Yorker, що Вайнштейн згвалтував її у неї вдома на Манхеттені в 1993 році.
Вайнштейн завжди наполягав, що всі його сексуальні зв'язки здійснювалися з обопільної згоди.
Адвокати Вайнштейна називають нові обвинувачення "відчайдушною" спробою зробити щось в останній момент і, як очікується, попросять суд не враховувати ці обвинувачення.
Нагадаємо, про секс-скандал з Вайнштейном планують зняти фільм жахів.