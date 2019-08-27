Кіномагнату Вайнштейну висунули нові обвинувачення у домаганнях

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кіномагнату Харві Вайнштейну, якому раніше вже висунули два обвинувачення в злочинах сексуального характеру, висунули два нових обвинувачення в суді в американському місті Нью-Йорк. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.