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Киномагнату Вайнштейну предъявили новые обвинения в домогательствах

Киномагнату Вайнштейну предъявили новые обвинения в домогательствах

Киев  •  УНН

 • 13986 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Киномагнату Харви Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, предъявили два новых обвинения в суде в американском городе Нью-Йорк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

При этом Вайнштейн в понедельник не признал себя виновным по двум новым обвинениям в сексуальных домогательствах. 

Судья Джеймс Берк отложил начало судебного процесса до 6 января 2020 года, чтобы дать защите Вайнштейна время подготовиться. Изначально планировалось, что процесс начнется в следующем месяце.

Когда судья спросил 67-летнего Вайнштейна, хочет ли он предстать перед судом, тот засмеялся и сказал: "Не очень".

Пока неясно, идет ли в новых обвинениях речь о других женщинах.

Вайнштейна, который некогда считался одним из самых влиятельных людей в Голливуде, обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе такие звезды, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Однако в официальных обвинениях против продюсера "Криминального чтива" фигурируют только две женщины: одна утверждает, что он изнасиловал ее в 2013 году, вторая – что он принудил ее к оральному сексу в 2006 году.

По данным американских СМИ, в новых обвинениях фигурируют показания актрисы Аннабеллы Шиорры, известной по роли в популярном телесериале "Клан Сопрано". Шиорра способствовала распространению движения #MeToo в октябре 2017 года, когда рассказала журналу New Yorker, что Вайнштейн изнасиловал ее у нее дома на Манхэттене в 1993 году.

Вайнштейн всегда настаивал, что все его сексуальные связи совершались по обоюдному согласию.

Адвокаты Вайнштейна называют новые обвинения "отчаянной" попыткой предпринять что-то в последний момент и, как ожидается, попросят суд не учитывать эти обвинения.

Напомним, о секс-скандале с Вайнштейном планируют снять фильм ужасов.

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