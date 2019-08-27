Киномагнату Вайнштейну предъявили новые обвинения в домогательствах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Киномагнату Харви Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, предъявили два новых обвинения в суде в американском городе Нью-Йорк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
При этом Вайнштейн в понедельник не признал себя виновным по двум новым обвинениям в сексуальных домогательствах.
Судья Джеймс Берк отложил начало судебного процесса до 6 января 2020 года, чтобы дать защите Вайнштейна время подготовиться. Изначально планировалось, что процесс начнется в следующем месяце.
Когда судья спросил 67-летнего Вайнштейна, хочет ли он предстать перед судом, тот засмеялся и сказал: "Не очень".
Пока неясно, идет ли в новых обвинениях речь о других женщинах.
Вайнштейна, который некогда считался одним из самых влиятельных людей в Голливуде, обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе такие звезды, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Однако в официальных обвинениях против продюсера "Криминального чтива" фигурируют только две женщины: одна утверждает, что он изнасиловал ее в 2013 году, вторая – что он принудил ее к оральному сексу в 2006 году.
По данным американских СМИ, в новых обвинениях фигурируют показания актрисы Аннабеллы Шиорры, известной по роли в популярном телесериале "Клан Сопрано". Шиорра способствовала распространению движения #MeToo в октябре 2017 года, когда рассказала журналу New Yorker, что Вайнштейн изнасиловал ее у нее дома на Манхэттене в 1993 году.
Вайнштейн всегда настаивал, что все его сексуальные связи совершались по обоюдному согласию.
Адвокаты Вайнштейна называют новые обвинения "отчаянной" попыткой предпринять что-то в последний момент и, как ожидается, попросят суд не учитывать эти обвинения.
Напомним, о секс-скандале с Вайнштейном планируют снять фильм ужасов.