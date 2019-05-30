Бывший военный комиссар попался на взятке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 10692 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 35389 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 55283 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71106 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118861 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110682 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137111 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130151 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Бывший военный комиссар попался на взятке

Бывший военный комиссар попался на взятке

Киев  •  УНН

 • 13990 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что военком наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за уклонение от прохождения военной службы. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла в среднем пятьсот долларов США и зависела от платежеспособности "клиента". К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника - бывшего руководителя этого же военкомата в отставке.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.

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Посредника правоохранители задержали на одной из улиц областного центра после получения взятки и передачи призывнику военного билета.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются всех обстоятельства дела и других фактов противоправной деятельности военных.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона.

Как сообщал УНН, разоблачено на взятке пограничнику на Буковине объявили подозрение

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