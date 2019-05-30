Бывший военный комиссар попался на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что военком наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за уклонение от прохождения военной службы. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла в среднем пятьсот долларов США и зависела от платежеспособности "клиента". К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника - бывшего руководителя этого же военкомата в отставке.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.
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Посредника правоохранители задержали на одной из улиц областного центра после получения взятки и передачи призывнику военного билета.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления.
Продолжаются следственные действия и устанавливаются всех обстоятельства дела и других фактов противоправной деятельности военных.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона.
Как сообщал УНН, разоблачено на взятке пограничнику на Буковине объявили подозрение