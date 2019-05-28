Викритому на хабарах прикордоннику на Буковині оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Дільничому інспектору військового містечка "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону, викритого на хабарах, оголосили підозру. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.
"У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.
Раніше на систематичному одержанні хабарів викрили дільничого інспектора військового містечка "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону.
"Оперативники спецслужби встановили, що старшина налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевого мешканця за безперешкодне переправлення через держаний кордон з Республікою Молдова поза митними пунктами пропуску лікарських засобів, анаболічних препаратів та спортивного харчування", - повідомили у СБУ.
Затримали військовослужбовця на центральній вулиці Кельменців під час отримання чергової частини хабара у розмірі тисяча двісті доларів.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сільського голову з одного з сіл Бориспільського район затримано на хабарі у 3 тис. доларів.