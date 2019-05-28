Уличенному на взятках пограничнику на Буковине объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Участковому инспектору военного городка "Кельменцы" Черновицкого пограничного отряда, уличенного на взятках, объявили подозрение. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.
Ранее на систематическом получении взяток разоблачили участкового инспектора военного городка "Кельменцы" Черновицкого пограничного отряда.
"Оперативники спецслужбы установили, что старшина наладил механизм получения неправомерной выгоды от местного жителя за беспрепятственную переправку через государственную границу с Республикой Молдова вне таможенных пунктов пропуска лекарственных средств, анаболических препаратов и спортивного питания", - сообщили в СБУ.
Задержали военнослужащего на центральной улице Кельменцев при получении очередной части взятки в размере тысяча двести долларов.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, сельского голову одного из сел Бориспольского район задержаны на взятке в 3 тыс. долларов.