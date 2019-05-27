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Голову сільради під Києвом затримали на хабарі

Голову сільради під Києвом затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Сільського голову з одного з сіл Бориспільського район затримано на хабарі у 3 тис. доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"...затримано голову сільської ради одного із сіл Бориспільського району під час неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США", - вказали у відомстві.

Як зазначається, сільський голова вимагав хабар за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Дії голови інкриміновано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службової особою), яка передбачає кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, прикордонник на Буковині за гроші "закривав очі" на канал контрабанди анаболіків.

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