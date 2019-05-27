Голову сільради під Києвом затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сільського голову з одного з сіл Бориспільського район затримано на хабарі у 3 тис. доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"...затримано голову сільської ради одного із сіл Бориспільського району під час неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США", - вказали у відомстві.
Як зазначається, сільський голова вимагав хабар за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
Дії голови інкриміновано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службової особою), яка передбачає кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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