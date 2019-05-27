Главу сельсовета под Киевом задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сельского голову одного из сел Бориспольского района задержали на взятке в размере 3 тыс. долларов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"... задержан глава сельского совета одного из сел Бориспольского района во время неправомерной выгоды в размере 3000 долларов США", - указали в ведомстве.
Как отмечается, сельский голова требовал взятку за согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность.
Действия председателя инкриминируется ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), которая предусматривает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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