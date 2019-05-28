У Рівному арештували начальника ДАБІ через вимагання хабара у 400 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Рівному суд арештував начальника управління обласної Державної архітектурно-будівельної інспекції, який підозрюється у вимаганні 400 тис. грн хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на військову прокуратуру Західного регіону України.
"Напередодні Рівненський міський суд задовольнив клопотання військової прокуратури Західного регіону України та обрав начальнику Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліція задокументувала факт вимагання та одержання хабара вказаним посадовцем від представника приватного підприємства.
Так, хабар у розмірі 400 тис. грн призначався за відсутність штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та відсутність перевірок на об'єкті будівництва.
Зазначається, що вказані кошти перераховані на розрахунковий рахунок іншого приватного підприємства, яке контролює зловмисник.
Нагадаємо, голову сільради під Києвом затримали на хабарі.