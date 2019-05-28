В Ровно арестовали начальника ГАСК из-за вымогательства взятки в 400 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Ровно суд арестовал начальника управления областной Государственной архитектурно-строительной инспекции, который подозревается в вымогательстве 400 тыс. Грн взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на военную прокуратуру Западного региона Украины.
"Накануне Ровенский городской суд удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины и избрал начальнику Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.
Сообщается, что полиция задокументировала факт вымогательства и получения взятки указанным должностным лицом от представителя частного предприятия.
Так, взятка в размере 400 тыс. грн предназначалась за отсутствие искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и отсутствие проверок на объекте строительства.
Отмечается, что указанные средства перечислены на расчетный счет другого частного предприятия, которое контролирует злоумышленник.
Напомним, главу сельсовета под Киевом задержали на взятке.